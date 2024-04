La conductora de televisión Magaly Medina critico duramente el nuevo canal de YouTube del exjugador de futbol Jefferson Farfán. Además, también opinó sobre el desempeño de la expareja de la ‘Foquita’, Yahaira Plascencia, en la conducción de programa ‘Al sexto día’.

La popular ‘Urraca’ arremetió contra el nuevo trabajo de Farfán tras dejar el fútbol. Asimismo, se refirió a cómo antes el exdeportista cuestionaba que los programas de espectáculos divulgaran su vida privada, pero ahora es completamente diferente.

“Ese programa (‘Al sexto día’) fue decayendo poco a poco. Ahora, casi nadie lo ve. Tiene a Yahaira Plasencia haciendo disfuerzo y medio, pero no convencen a nadie. Su ex (Jefferson Farfán), que siempre decía que no le gustaba que nadie hablara de su vida privada e íntima, se ha gastado miles de soles en hacer juicios, sobre todo a mí y a este programa, porque él no quería que hablaran de su vida. Ahora se ha convertido en un bocón en ese programa de YouTube que ahora conduce ”, expresó Medina.

“Quiere contar todas las cosas que nunca antes habló, donde saca públicamente a su menor hija, la exhibe, la publicita, cuenta cosas de su intimidad de las que él decía que nadie debería hablar, que nadie debería meterse, que con él deberían hablar de fútbol” , agregó.

Como se recuerda, hace un mes, los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola anunciaron que debutarían como conductores de su nuevo programa en YouTube ‘Enfocados.