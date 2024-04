Desde su lanzamiento en Inglaterra, hace más de dos décadas, el cuarteto vocal “IL DIVO” propuso un estilo que ha convertido a la agrupación a lo largo del tiempo en un clásico para un público que goza de la buena música, y de interpretaciones que llegan hasta la excelencia. Los tenores, integrantes de la agrupación, hablaron con Correo para anunciar su próximo concierto en Lima el sábado 1 de junio en la Sede Legado La Videna. “Nosotros no nos consideramos clásicos en el estricto sentido de la palabra, en referencia a ejecutar temas del repertorio lírico clásico, pero somos considerados así por el público por interpretar temas emblemáticos de distintos géneros, desde el pop hasta el folclore”, dice el suizo Urs Bühler, que junto a Sébastien Izambard, David Miller y Steven LaBrie, integran “IL DIVO”.

Llegan a celebrar 20 años de carrera, con un repertorio que nunca apostó por las modas.

Nosotros nunca hicimos música definida de una época, y menos grabamos lo que estuvo de moda, por eso es que nuestro repertorio se puede disfrutar hoy. como también hace 20 años que fue cuando empezamos. Jamás nos hemos orientado con IL DIVO a ser oportunistas con la música, siempre hemos buscado en hacer nuestro mejor trabajo aportando nuestra inspiración y creatividad y así siempre lo vamos a hacer.

¿Cuál es el proceso que siguen para elegir su repertorio?

Por ejemplo, en el caso del álbum de nuestro veinte aniversario, sugerí una actividad llamada The Perfume Game. Cuando hueles un perfume, lo primero que llega a tus sentidos es una esencia, una emoción, lo mismo ocurre con las canciones y las notas. Y así se fueron descartando, así, logramos establecer sesiones de horas, escuchando muchísimas canciones. En los últimos dos años trabajamos así,y aunque no siempre hubo acuerdo al cien por ciento, llegamos a establecer un método de descarte, usando también el Yes Game, las canciones con más sí se quedaban y eliminábamos otras, hasta visualizar el álbum completo.

En estos 20 años han aparecido muchas agrupaciones que imitaron a IL DIVO y se quedaron en el camino... El hecho de sobrevivir 20 años es producto de muchos factores. Cuando salimos en el 2004, la gente compraba álbumes, había más apoyo al artista, más contacto con la casa disquera, luego llegó el streaming,y las compañías se han visto forzadas a quedarse con los artistas más exitosos. Gracias al nivel que IL DIVO mantiene y su compromiso con su público, eso ha permitido su longevidad, y creemos que mientras hagamos lo que amamos, nada podrá detenernos....

El sábadp 1 de junio en la Sede Legado La Videna, se presenta "IL DIVO".

Definitivamente la muerte de Carlos Marín, uno de sus fundadores, fue una experiencia devastadora para el grupo.

Es lo más fuerte que nos ha tocado en veinte años de carrera, pensábamos que el grupo se había terminado ese día, estábamos casi convencidos de eso, y rápido descubrimos que nosotros éramos los únicos que pensábamos así. Por todo el resto del mundo, nuestros managers y empresas discográficas, tenían claro que la música de IL DIVO debía de seguir, y bueno, hemos tenido una gran suerte que hemos encontrado a Steven LaBrie, que yo conocí diez años antes, y al principio fue llamado porque Carlos estaba en el hospital y lo tenía que reemplazar hasta que se recupere.

Pero lamentablemente no fue así... Por desgracia falleció Carlos, pero Steven ya estaba un poco metido en la historia. Cuando está tragedia pasó nos hemos decidido en el 2022, vamos a hacer un concierto en honor de ese gran cantante y gran amigo que hemos perdido, y eso lo vamos a compartir con el mundo y eso hemos hecho. Eso nos dio la posibilidad de trabajar esos sentimientos, de sacarlos cantando, de compartirlos con nuestros fans, y así hemos podido superar este gran golpe.

Están recargados, con más ganas de seguir en los escenarios.

Hemos decidido seguir adelante, por eso la gira que hicimos el año pasado se llamaba A New day. Ya fue suficiente de lamentaciones, ahora hay que mirar al futuro y seguir adelante, y una cosa da a la otra, la grabación de nuestro disco que celebra los 20 años y el show que estamos presentando y que vamos a empezar a girar a través del mundo. Y en tres semanas estaremos por Latinoamérica y por Perú también.