Este viernes, Magaly Medina decidió difundir en su programa, un video de Samahara Lobatón confesando en la Casa de Magaly que recibió 30 mil dólares para no exponer la mala praxis que le realizó el Dr. Fong en uno de sus tratamientos.

A pesar de lo grave que quedó, la hija de Melissa Klug continuó promocionando al polémico cirujano en redes sociales y en televisión nacional.

Durante las grabaciones de la primera temporada de la Casa de Magaly, la influencer le contó a Vanessa López y Shirley Cherres todo lo que vivió por culpa de Barriga Fong, además, reveló que le entregó 30 mil dólares tras llegar a un acuerdo con él para que no lo demande.

“ No, no me puse biopolímeros, me puse activegel. Literalmente de marca, o sea a mí me abrieron las jeringas en mi cara como el ácido hialurónico, igualito. El Fong me puso, lo demandé, pero yo tengo un acuerdo firmado con él, Me dio 30 mil dólares, estuve un año muerta en vida ”, comentó Samahara.

Asimismo, Lobatón confesó que a causa de la mala praxis le dio septicemia y el médico tuvo que cubrir los gastos de su tratamiento por un año entero.

Pese a la mala experiencia que tuvo con el Dr. Fong, Samahara continuó avalando el trabajo del cirujano, acusado de la muerte de la Muñequita Milly.

“Yo me coloqué ácido hialurónico hace un par de semanas y en verdad estoy contenta con los resultados”, se le escucha decir a la influencer.

TE PUEDE INTERESAR