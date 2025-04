Los hits más icónicos de los años noventa volverán en las voces de María Grazia Polanco, Mayra Goñi, Natalia Salas, Gina Yangali, Ximena Palomino y Cielo Torres en el espectáculo “Reinas de Corazones 90s”, todos los jueves, viernes y sábados, del 22 de mayo al 28 de junio, en la Cúpula de las Artes.

“Es una propuesta llena de fuerza, de alegría, de música, de mujeres poderosas, de nostalgia, de gran producción, estoy feliz de poder ser parte de este proyecto. Es el mundo de las reinas de los noventas, todas las canciones que vamos a interpretar son parte de mi vida, de mi época de colegiala, de mi primer amor. ¡Vamos a viajar a través de la música”, dice una entusiasmada Natalia Salas, integrante del proyecto.

Mayra Goñi, quien regresa a los escenarios con este proyecto, también comparte su entusiasmo: “Estoy feliz porque en este show podré expresar mi pasión por la música y podré conectar con el público a través de ella. Regreso a cantar después de algunos años en pausa, me siento muy afortunada de ser parte de este proyecto. Toda la vida me ha gustado escuchar y cantar canciones que no necesariamente son de mi generación porque creo que tienen letras más profundas, se interpretan mejor y llegan al corazón de las personas”.

Raúl Zuazo, director del espectáculo, también comparte su visión para “Reinas de Corazones 90s”: “Vamos a encontrar toda la nostalgia de los 90s. En las canciones, el vestuario, los recuerdos. Es un concierto de full música, como parte de la mejor compañera de la época: la radio. Un locutor de radio nos llevará por todas esas canciones que marcaron la época y de todo tipo de género. Este show está dirigido a todos. Son canciones que aún las pasan en las radios, así que no hay edad. Es para todos los que quieran celebrar con nosotros”.