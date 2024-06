Ana Paula Consorte vuelve a quejarse públicamente por falta de agua en su vivienda en Trujillo. La brasileña indicó los problemas con sus servicios en estos últimos días, además, criticó que le hayan cortado el internet.

“ ¿Buen día? Sorpresa del día, no cae ni una gota de agua ”, expresa la modelo mientras enfoca su ducha.

Actualmente, la también bailarina está en Trujillo con sus hijos y Paolo Guerrero está en Lima, entrenando para los próximos partidos de la Bicolor.

Ana Paula Consorte no soporta más y se va de Trujillo tras corte de internet: “No abonaron”

Ana Paula Consorte reveló que no la está pasando bien en su casa en Trujillo, que les consiguió Richard Acuña como parte del acuerdo con Paolo Guerrero, para que forme parte del club César Vallejo.

“Hoy no podemos mirar la televisión porque no abonaron el internet. Por lo que me informé también hay un aviso de corte aquí, ¿no? Cada día una nueva”, expresó la brasileña en una de sus historias de Instagram.

“Oigan gente, parece que soy una de esas viejas reclamonas en Instagram, ¿no? Para explicarles lo difícil que es, la semana pasada nos quedamos sin agua. (...) Ahora no hay Internet, estoy con mis 4G en la televisión y es pésimo porque mi Internet es de Brasil. Para empeorar las cosas, la calefacción no funciona y la casa esta toda fría, hace un frío que no esperaba”, añadió.

“En fin gente, qué locura. Después dicen que yo no tengo paciencia. Tengo la paciencia del tamaño del universo”, concluyó.

Por ese motivo, la madre de los dos últimos hijos del ‘Depredador’, decidió abandonar la vivienda de Trujillo para viajar hasta Lima, esto lo evidenció en redes sociales.

