Paolo Guerrero y su fría respuesta a Ana Paula Consorte sobre su futura boda: “Algún día”

Ana Paula Consorte lanzó su canal de YouTube y para su primer video, decidió entrevistar a Paolo Guerrero. La modelo brasileña le preguntó al futbolista sobre la fecha de su boda, ya que al parecer ambos se habrían comprometido en marzo de este año.

“ Para cuándo ”, le preguntó Ana Paula. Luego, el futbolista le respondió: “ No hemos llegado a hablar cuándo nos vamos a casar, pero algún día, seguro ”.

La también bailarina solo se rió y dijo: “ Bueno, sí. (Paolo: hemos conversado) ¿Sí? No hemos hablado de eso, pero sí en algún momento ”.

Paolo Guerrero reveló que tuvo ‘grandes problemas’ por sus celos enfermizos con sus exparejas. Esto sucedió en una conversación para el canal de YouTube de Ana Paula Consorte.

Según el futbolista, es mejor vivir una vida tranquila y no dejarse llevar por los celos.

“(¿Paolo es celoso? No, antes sí, y lo he conversado contigo, tenía grandes problemas de celos. Ahora super tranqui, creo que las experiencias de la vida me enseñaron mucho, obviamente, hoy no trato de tener esa enfermedad de celos, no te conduce a nada”, expresó el ‘Depredador’.

