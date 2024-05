Paolo Guerrero reveló que tuvo ‘grandes problemas’ por sus celos enfermizos con sus exparejas. Esto sucedió en una conversación para el canal de YouTube de Ana Paula Consorte.

Según el futbolista, es mejor vivir una vida tranquila y no dejarse llevar por los celos.

“ (¿Paolo es celoso? No, antes sí, y lo he conversado contigo, tenía grandes problemas de celos. Ahora super tranqui, creo que las experiencias de la vida me enseñaron mucho, obviamente, hoy no trato de tener esa enfermedad de celos, no te conduce a nada ”, expresó el ‘Depredador’.

Las exrelaciones más recordadas del deportista son Alondra García Miró y Thaisa Leal, ambas compartieron tiempo con la familia de Paolo Guerrero. Como se recuerda, la influencer peruana estuvo comprometida con el futbolista.

Ana Paula Consorte lanza su canal de YouTube y entrevista a Paolo Guerrero: “Preguntas personales”

Ana Paula Consorte sorprendió a varios al estrenar su canal de YouTube. Mediante su cuenta de Instagram, la modelo publicó un adelante de su primer video, se trata de una íntima entrevista a Paolo Guerrero.

En el clip se observa a ambos con sus hijos mientras la brasilera le advierte al futbolista que serán preguntas personales.

“Son preguntas que los fans han hecho, son preguntas personales. Exclusivo”, se le escucha decir a Ana Paula.

“Vamos por una pregunta polémica. Todos los los peruanos queremos que termines tu carrera en Alianza Lima. ¿Sí o no?”, le cuestionó la también bailarina.

