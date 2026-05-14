Los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2025 encendieron las alertas en la región Junín luego de evidenciar que menos del 35 % de escolares alcanzó un nivel satisfactorio en comprensión lectora y matemática, tanto en primaria como en secundaria. Las cifras muestran incluso retrocesos en algunos indicadores respecto a evaluaciones anteriores.

En 4° de primaria, Junín obtuvo 31.6 % de nivel satisfactorio en Comprensión Lectora durante el 2025, cifra menor al 33.4 % alcanzado el 2024. En Matemática también hubo una ligera caída, pasando de 33.8 % el 2024 a 32.6 % el 2025. Mientras tanto, en segundo de secundaria, Comprensión Lectora descendió de 19.5 % obtenido en 2023 a 18.3 % en 2025.

La única variación positiva se registró en Matemática de 2° de secundaria, donde Junín pasó de 14.6 % a 15.3 %. En el área de Ciencia y Tecnología, el nivel satisfactorio alcanzó apenas el 14.8 %, reflejando las brechas que aún persisten en el sistema educativo regional.

El director de la UGEL Huancayo, Walter Oré, sostuvo que los resultados regionales se encuentran dentro del promedio nacional; sin embargo, reconoció que aún están lejos de la meta esperada.

Junín en retroceso, mira las cifras que alcanzan escolares en comprensión lectora y matemáticas

“No superamos el 50 %, que es lo óptimo. Nuestra meta es subir ese promedio y superarlo”, señaló.

Walter Oré explicó que existen múltiples factores que afectan directamente el rendimiento académico, especialmente en las zonas rurales.

“La diferencia de conectividad disminuye el promedio en las zonas rurales porque no tienen mayor acceso a tecnología ni internet. También influye el factor económico y el poco acompañamiento que algunos padres pueden brindar por motivos de trabajo”, indicó.

Entre las jurisdicciones con mayores brechas educativas, Oré identificó a Santo Domingo de Acobamba, Pariahuanca y el valle del Canipaco, donde muchos docentes deben caminar varias horas para llegar a las instituciones educativas.

“Hay profesores que viajan ocho horas y luego caminan cuatro o cinco más para atender a los estudiantes. Son zonas muy alejadas y sin las mejores condiciones”, afirmó.

Respecto al déficit de maestros, señaló que la cantidad de especialistas todavía resulta insuficiente para cubrir toda la demanda educativa y cumplir con las capacitaciones. “Las asistencias técnicas sí se realizan, pero no llegamos al 100 %. Huancayo es muy grande y la cantidad de especialistas no es suficiente”, precisó.

Según detalló el director de la UGEL, otro punto crítico es que, actualmente existen alrededor de dos mil niños de tres años que aún no ingresan al sistema educativo pese a estar en edad escolar. “Estamos trabajando con municipalidades y especialistas para que sí o sí los niños de tres años se incorporen a las instituciones educativas, que es lo recomendable”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que la deserción escolar es más frecuente en secundaria debido a problemas económicos y sociales. “Muchos estudiantes dejan de estudiar para trabajar y ayudar en casa. Otros caen en problemas relacionados con videojuegos o ludopatía y descuidan completamente sus estudios”, manifestó.

Por su parte, la decana del Colegio de Profesores de Junín, Zulma Surichaqui, consideró que los resultados de la ENLA reflejan una crisis educativa. “Hay que entender que por algo se dan estos resultados. Las autoridades deben reunirse y plantear estrategias eficaces que realmente mejoren el aprendizaje”, expresó. Además cuestionó la excesiva carga administrativa que afrontan los docentes. “Se está desperdiciando tiempo valioso. Los maestros terminan siendo maestros de escritorio, llenando informes cuando deberían enfocarse más en estrategias de enseñanza y aprendizaje”, afirmó.

Surichaqui también alertó sobre el riesgo de quedarse sin docentes por falta de presupuesto. “Existen más de veinte maestros puestos a disposición y las plazas espejo podrían quedarse sin financiamiento, dejando aulas sin profesores”, advirtió.