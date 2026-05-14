Desde hoy, 14 de mayo, 1500 arequipeños pueden acercarse a cobrar el reintegro 5 del FONAVI, como parte de una nueva entrega que a nivel nacional beneficia a 66 644 exaportantes.

Así lo informó Delmer Castillo, presidente de la Federación de Fonavistas del Perú, quien precisó que la Comisión Ad Hoc emitió la resolución administrativa n.º 547 que oficializa este pago. De los beneficiarios incluidos en esta lista, 49 891 son fonavistas vivos y 16 753 son fallecidos cuyos derechos corresponden a sus herederos.

Castillo explicó que esta quinta lista está dirigida a exaportantes mayores de 67 años que cobraron su adelanto en alguna de las listas del 1 al 19, pero que aún no habían recibido su reintegro.

El monto a cobrar varía entre S/4 000 y S/11 000, dependiendo de los aportes que cada beneficiario haya acreditado documentalmente.

“No es el último grupo, falta otro porque se está devolviendo en edades (…) Esta lista es de aquellos de 67 años; falta gente de 50, 60 y 65 que todavía no han recibido", sostuvo.

RESOLUCIÓN

De acuerdo a la normativa, también resuelve la entrega a fonavistas fallecidos mayores o iguales a 88 años de edad al 31 de mayo de 2026, los que figuren en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - CONADIS, los que perciban pensión de invalidez de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y los que tengan enfermedad grave o terminal debidamente acreditada.

A ello, se comunica al Banco de la Nación para que proceda al pago del reintegro de la devolución de aportes correspondiente a los fonavistas que conforman el quinto grupo.

Ingresa al siguiente LINK de la Secretaría Técnica del Fonavi (“Consulte AQUÍ si es parte del Quinto Grupo de Reintegro - Mayo 2026”).