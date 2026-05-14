El Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de EsSalud celebró el foro “Por una Maternidad Saludable y Segura”. Esta iniciativa busca concientizar a la población sobre la importancia de prevenir complicaciones durante el embarazo.

Calidad de vida

Como parte de las celebraciones, 16 gestantes participaron en un colorido concurso de “barriguitas pintadas”. El evento no solo fue recreativo, sino que sirvió para reforzar el compromiso de las madres con su bienestar y el de sus bebés.

El director del hospital, el Dr. Juan Carlos Galindo Matta, destacó que estas actividades son fundamentales para educar a las futuras madres. El objetivo principal es claro: reducir los índices de mortalidad materna e infantil en la región.

La campaña busca fortalecer la calidad de vida de las mujeres en edad fértil. A través de estas charlas, se brindan conocimientos clave sobre los cuidados esenciales que deben seguir durante los nueve meses de gestación.

Por su parte, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, subrayó que “el trabajo no se detiene aquí. Durante todo el año se ejecutan estrategias de salud para garantizar que los niños nazcan sanos y fuertes”.

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