Los smartphones se han convertido en herramientas esenciales para quienes realizan viajes cortos o escapadas dentro y fuera de Lima, especialmente para capturar fotografías y videos de cada experiencia.

Playas, montañas, iglesias históricas y paisajes naturales forman parte de los escenarios más retratados por los usuarios, quienes buscan dispositivos con mejor rendimiento fotográfico y mayor versatilidad.

En ese contexto, Gustavo Varela, especialista en entrenamiento de vivo Smartphone, explicó cuáles son las principales características que pueden marcar la diferencia al momento de elegir un equipo móvil para viajar.

Zoom óptico para capturar detalles a distancia

Uno de los aspectos más valorados es la capacidad de realizar acercamientos sin perder calidad de imagen.

Según el especialista, el zoom óptico permite capturar paisajes, arquitectura o escenas lejanas manteniendo niveles adecuados de nitidez, sin necesidad de acercarse físicamente al objetivo.

Esta tecnología resulta especialmente útil en viajes donde no siempre es posible repetir una toma o acceder fácilmente al lugar fotografiado.

Versatilidad para distintos escenarios

Los expertos señalan que un smartphone con sensores avanzados, inteligencia artificial y múltiples lentes puede adaptarse mejor a diferentes condiciones de iluminación.

Esto permite obtener fotografías equilibradas tanto en espacios abiertos con luz intensa como en ambientes cerrados o con iluminación tenue.

Además, la automatización de funciones facilita el uso para personas sin experiencia técnica en fotografía.

Fotografías más nítidas en movimiento

Las actividades al aire libre, caminatas o recorridos turísticos suelen requerir equipos con buena velocidad de captura y estabilización.

De acuerdo con Varela, estas funciones ayudan a registrar momentos espontáneos con menos desenfoque y mayor nitidez, incluso mientras el usuario está en movimiento.

La rapidez de respuesta también evita perder escenas irrepetibles durante el viaje.

La fotografía nocturna gana protagonismo

Muchos destinos turísticos desarrollan actividades culturales o eventos durante la noche, por lo que la fotografía nocturna se ha convertido en un factor importante al elegir un smartphone.

Los equipos con modos nocturnos avanzados permiten obtener imágenes más claras y con menor ruido en condiciones de baja iluminación, reduciendo además la necesidad de utilizar flash.

Esto ayuda a conservar mejor la iluminación natural y la atmósfera original de cada escena.

vivo Smartphone prepara nueva serie en Perú

En línea con la evolución de la fotografía móvil, vivo Smartphone anunció el próximo lanzamiento de su nueva serie V en el mercado peruano.

La marca señaló que la propuesta buscará potenciar la experiencia fotográfica móvil y acompañar a los usuarios durante viajes y actividades cotidianas.