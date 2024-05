Paolo Guerrero dio sus descargos luego que se publicó un video donde tuvo un altercado con un ‘urraco’ de Magaly Medina. Este aseguró que la conductora le tiene odio y que no pisará el palito.

“No soy muy bueno de hacer este tipo de video, pero me veo en la obligación de hacerlo porque hay muchas personas de programas que ponen lo que quieres y eso es injusto”, señaló el delantero en su IG.

Agregó que el altercado que tuvo fue porque esta persona le faltó el respeto. “No voy a permitir que se rían en mi cara, me han hecho una serie de preguntas, pero no acepto que me falten el respeto y me hagan preguntas para reirse en mi cara”, precisó.

“Obviamente quiere que pisa el palito, que agreda o haga algo que no esté dentro de las situaciones que pueda yo hacer en mi comportamiento. No aceptaré que tus reporteros me falten el respeto”, finalizó.

Enojo de Paolo Guerrero

El programa de Magaly Medina mostró un avance de lo que se verá hoy, donde Paolo Guerrero pierde los papeles con un reportero del programa. Cabe mencionar que el futbolista amenaza al hombre de prensa.

“¿Por qué me tienes que preguntar? ¿Por qué no le preguntas al caballero también?”, se le escucha decir inicialmente a Paolo Guerrero en el avance del programa de Magaly Medina.

En otro momento, el jugador de la UCV aparece con una actitud desafiante y, luego de un intercambio de palabras, lanza amenazas al reportero: ¡Ya vas a ver lo que pasa!