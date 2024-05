Jorge Salazar, papá de la secuestrada empresaria Jackeline Salazar, pidió a la Policía que no intervenga en el caso a fin de evitar que los delincuentes atenten contra la vida de su hija.

“Le pido a la Policía, al coronel Jorge del Carpio, que se retire porque mi hija lo está pasando muy mal (...) yo mismo voy a solucionar este problema, por lo que está pasando mi hija. No tengo comunicación, solo me escriben (los secuestradores). No sé qué más decir. Solo quiero se retire el coronel”, señaló a Latina.

También indicó que no entiende el porqué estos individuos decidieron secuestrarla. Resaltó que no tiene dinero en abundancia y que solo es una persona jubilada.

EL CASO

El lunes 13 de mayo, la empresaria Jackeline Janina Salazar Flores, de 32 años, subió a su automóvil sin pensar que minutos después sería víctima de secuestro, que mantiene en alta preocupación a su familia y amigos, así como a la policía trabajando por rescatarla de su captores.

El secuestro se registró en el cruce de la avenida Alfredo Mendiola con el jirón Buen Pastor, en el distrito de Los Olivos (Lima).

Sin embargo, entre las hipótesis de la PNP no se descarta que estén involucrados avezados delincuentes que desde el penal vienen moviendo los hilos y son quienes estarían detrás del secuestro de la joven empresaria.

“Yo soy el Loco Joe, Los Chimbotanos. Yo estoy manejando el cono Norte con mi compadre Joroba que está en Piedras Gordas (penal). Somos una organización grande. El único consejo que te voy a dar es que no te metas en las negociaciones porque tenemos ubicados a cada uno de los miembros de tu familia, y mi compadre Joroba se va a encargar de eso”, es el audio del Loco Joe, quien estaría encargado de las extorsiones en Comas.

