En estas últimas semanas, han aumentado los rumores de un supuesto romance entre Yahaira Plasencia y Sergio George. Por ese motivo, la cantante decidió aclarar estas especulaciones.

Todo inició cuando el productor musical lanzaba comentarios ‘coquetos’ en las transmisiones en vivo de la salsera.

“ Por no decir abuelo, sería como un papá para mí. Yo adoro a Sergio, lo quiero muchísimo, pero es como un papá para mí. Incluso, me hace acordar mucho al papá de mi papá que era moreno ”, declaró la expareja de Jefferson Farfán para ‘Todo se filtra’.

Asimismo, Yahaira negó la posibilidad de tener una relación con Sergio George y aseguró que solo existe una buena amistad entre ellos.

“Nunca, nunca (tendremos una relación sentimental). Sergio es como un papá para mí, olvídate. Lo quiero muchísimo y solamente hay una amistad superfuerte y (una relación) laboral”, manifestó.

Yahaira Plasencia entrevistará a Cuto Guadalupe en su podcast

En el tercer episodio del podcast ‘Hablando con la Yaha’, la cantante Yahaira Plasencia, entrevistará al tío de su expareja, Jefferson Farfán. En el primer episodio de su podcast estuvo Christian Domínguez y en el segundo, Giuliana Rengifo.

En esta oportunidad, la ‘Patrona’ entrevistará a Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

El año pasado, Yahaira Plasencia contó en el programa de Carlos Carlín que no conocía a Cuto Guadalupe y que no entendía por qué la “odiaba”.

“¿Por qué Cuto te odia tanto? Es un pata súper relajado”, preguntó Carlín. La cantante contó que nunca se había cruzado con él y que no entiende la razón por la que su presencia le incomoda: “Nunca en mi vida lo he visto, le caigo mal seguro (...) Te juro que no sé y tampoco (no te interesa), la verdad que no”.