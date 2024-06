En el tercer episodio del podcast ‘Hablando con la Yaha’, la cantante Yahaira Plasencia, entrevistará al tío de su expareja, Jefferson Farfán. En el primer episodio de su podcast estuvo Christian Domínguez y en el segundo, Giuliana Rengifo.

En esta oportunidad, la ‘Patrona’ entrevistará a Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

¿Se verán por primera vez?

El año pasado, Yahaira Plasencia contó en el programa de Carlos Carlín que no conocía a Cuto Guadalupe y que no entendía por qué la “odiaba”.

“¿Por qué Cuto te odia tanto? Es un pata superrelajado”, preguntó Carlín. La cantante contó que nunca se había cruzado con él y que no entiende la razón por la que su presencia le incomoda: “Nunca en mi vida lo he visto, le caigo mal seguro (...) Te juro que no sé y tampoco (no te interesa), la verdad que no”.

Yahaira Plasencia dice que no conoce a Cuto

¿Hablarán de Jefferson Farfán y Melissa Klug?

Esta entrevista dará que hablar y de seguro sacará chispas. No se descarta que hablen de los temas del pasado como su relación sentimental con Jefferson Farfán, las indirectas que entre ella y Melissa Klug, así como la vez que el Cuto dijo que prefería estar lejos de Yahaira Plasencia porque no es humilde.

“Pienso que ella nunca supo lo que es la humildad, ni va a saber lo que es la humildad”, contó aquella vez.

La fecha de estreno de esta entrevista sería este viernes 7 de junio o el martes 11.

¡Confirmado! Yahaira Plasencia entrevistará a Cuto Guadalupe en su podcast. Video: Instagram

TE PUEDE INTERESAR