Dorita Orbegoso contra Yahaira Plasencia: No ha madurado como para poder mantener una entrevista alturada.

Dorita Orbegoso considera que Yahaira Plasencia no ha madurado luego de decir que “fue un error” tras serle infiel a su expareja Jefferson Farfán con el futbolista Jerson Reyes, quien es el actual novio de la actriz cómica.

“ No podemos tomarlo como que (Yahaira) haya ‘apechugado’ (haber sido infiel) porque ella lo comentó como que cometió un error, pero no acepta porque si lo hubiera aceptado no le hubiera hecho juicio (a Jerson Reyes), ni hubiera querido tapar el sol con un dedo. No podemos considerarlo como error porque la infidelidad es una decisión, así que tiene que asumir y decir las cosas como son ”, sostuvo Orbegoso en ‘América hoy’.

Además, la modelo criticó a la salsera por aceptar las bromas fuera de tono de Sergio George.

“ Cuando realmente maduras, sanas y te das cuenta de lo que realmente quieres en tu vida, pues no te prestas para esas especulaciones que tiene con Sergio George o a esos juegos y bromas fuera de tono. Creo que no ha madurado lo suficiente como para poder dar un consejo o mantener una entrevista alturada ”, añadió.

Finalmente, Dorita le aconsejó a la ‘Reina del Totó’ que invite a su excuñada Olenka Mejía a su podcast, quien también fue relacionada con la ‘Foquita’ Farfán.

“Creo que las dos necesitan decirse tantas cosas en la cara, a ver si se anima y las vemos juntitas”, finalizó.