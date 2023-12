Dorita Orbegoso sobre Luigui Carbajal: “Me hizo tanto daño, no merece siquiera un saludo”

Dorita Orbegoso asegura que no volvería a trabajar con Luigui Carbajal, pues revela que es una persona que le hizo daño y “no merece ni siquiera un saludo”.

“ Para aclarar, yo no me volvería a juntar con ninguno de mis ex, solo con el padre de mi hijo porque es el papá. Las otras personas pertenecen a mi pasado y antepasado ”, expresó Dorita en el programa ‘Te jalo’ de Carlos Vílchez .

Cabe recordar que, el cantante trabaja en ‘La Casa de la Comedia’ y la bailarina asistió a dicho espacio como invitada, sin embargo, nunca se han cruzado.

“ Nosotros hemos terminado en muy mala relación y considero que por respeto a mí y mi familia no me debería juntar (con Luigi) para alimentar el morbo que muchas personas quieren. Yo respeto a mi hijo, respeto a mi familia y me tengo mucho respeto... una persona que me hizo tanto daño no merece siquiera un saludo ”, sostuvo Dorita.

Además, la actriz cómica habló sobre la cancelación del programa ‘Jirón del Humor’.

“ Nosotros no salimos del aire por bajo rating. Nos iba muy bien. Duramos seis meses, a mí me sorprendió bastante, pero cuando nos cambiaron de horario a veces salíamos a las 11 de la noche, y a esa hora la gente se va tonear, son pocos los que se quedan en casa. Si bien es cierto, éramos un programa familiar, pero el horario nos bajoneó totalmente. Éramos un programa del pueblo para el pueblo y ellos (Latina) querían un programa para el público AB. Pusieron muchas trabas, al final fue decisión de ellos y una semana antes nos avisaron de que ya no salíamos. A mí me dio mucha pena porque era un elenco bonito”, concluyó.

