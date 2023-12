Leysi Suárez está indignada por la agresión que sufrió Samantha Batallanos por parte de Jonathan Maicelo. En declaraciones con ‘América Hoy’, la artista comentó que conversó con la modelo y reiteró que está más decidida que nunca por su denuncia.

MIRA ESTO: Jonathan Maicelo es filmado gritando y diciendo groserías a Samantha Batallanos

“ Samantha es mi amiga hace bastantes años, rechazo todo tipo de agresión. He conversado con ella por la situación que está viviendo, es un poco complicado. Como me comenta, muchas veces por amor se ha cegado, pero ella el día de hoy está fuerte y convencida sobre los pasos que ha dado ”, expresó Suárez.

Además, la locutora radial contó que cuando entrevistó al boxeador y a la modelo para su podcast, no vio ningún comportamiento agresivo entre ambos.

“Yo me los he cruzado, nos veíamos en el gimnasio juntos. Era una relación normal, eran amigos, se contaban todo, tenían mucha confianza. A veces uno nunca termina de conocer a la pareja. No esperaba que Jonathan reaccione de esa manera, creo que es la primera vez que se le ve de esa manera a él. Voy a estar siempre apoyando a mi amiga ”, añadió.

Leysi Suárez expresa su sorpresa sobre Jonathan Maicelo.