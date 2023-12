El boxeador y empresario, Jonathan Maicelo, negó que él haya tenido problemas de agresión física contra la modelo Samantha Batallanos, quien en las últimas horas lo denunció por violencia física y psicológica en un taxi.

Según le consultó el programa América Hoy, Maicelo desconoció la denuncia. “No, no sé qué me están hablando…No no tienen que rebuscar bien ahi pero eso es falso. yo siempre estoy tranquilo”.

Sin embargo, el empresario reconoció que tiene discusiones con Samantha Batallanos. Esto aseguró que son discusiones “como pareja”, pero no habló sobre agresión física.

“Sí, siempre discutimos como pareja, pero nada más (no hay agresiones) no no, tienen que hablar con ella, yo la verdad no se nada que eso”, sostuvo.

“(¿Ustedes siguen juntos?) Sí, hasta el momento sí no entra al Instagram mio o de ella, ahí estan nuestras fotos creo que es la mejor forma de decir que estamos bien”, sentenció.