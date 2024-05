Marcos Llunas, este 25 de mayo en el Teatro Municipal, reafirmará su vigencia en el género de la balada, y sobre todo su exitosa propuesta romántica, que a pesar de las tendencias y nuevos ritmos, no está en extinción como dicen sus detractores. “Lo que nos queda es continuar y apelar a todas las nuevas plataformas para seguir promocionándonos. Yo de hecho, cuando empecé, lancé mis álbumes en discos de vinilo y también en casete. Hoy, apelamos a las redes y plataformas, fíjate que nunca había llegado tan lejos en Spotify, vi que tengo medio millón de oyentes mensuales”, dice el español, hijo del gran Dyango.

Hay nombres en la balada en español que nunca dejarán de sonar.... Hay íconos, de la generación de mi papá, como Julio Iglesias, Raphael, Serrat, Camilo Sesto, José José, que siguen vigentes musicalmente. Hay otros que somos de la generación de Christian Castro, de Alejandro Sanz, que luchamos por mantener el género y continuamos en el gusto del público, seguimos sonando, en la radio. Yo tengo una canción nueva que va a salir pronto en “Al fondo hay sitio”.

Eso nadie lo sabía, hasta ahora... No te puedo contar mucho porque es medio secreto, el tema es de Juan Carlos Fernández y ya está grabado, en cualquier momento va a salir en la serie. Lo que quiero reafirmar con esto es que siempre hay momentos para reinventarse, hacer cosas nuevas, grabé junto a You Salsa mi canción Sentir, y fue un exitazo en Panamericana y tiene 10 millones en Youtube. Hay maneras de seguir avanzando y no quedarse viviendo en el pasado.

Mencionaste a Dyango, integrante de una generación que se está despidiendo de los escenarios como Perales, Serrat, Iglesias. Admiro a mi papá su vitalidad y capacidad para el trabajo, el tiene 84, y hace un año estuvimos aquí en el Parque de la Exposición junto a mi hijo, tres generaciones y fue espectacular. Me encanta que mi padre se mantenga activo, porque eso lo mantiene joven, con ganas de trabajar. No lo imagino en pantuflas mirando la televisión, no, eso lo envejece.

¿Entonces, para él nunca habrá gira del adiós? No, él dice que cuando acabe, acabará y ya está. Cuando cumplió 84 años dijo, hasta aquí llegué, pero continuó, igual, estoy muy orgulloso de él y sobre todo respeto lo que él decida.

¿Qué piensas de aquellos que afirman que la balada está extinguiéndose? Les respondo diciendo que yo tengo más trabajo, ofreceré un concierto este 25 en el Teatro Municipal, y eso quiere decir que la balada y sus artistas están vigentes. Seguimos estando en el camino, y bueno, cada uno siempre tendrá momentos diferentes a la hora de escuchar música ,depende de cómo te levantes.

Cuando las personas están enamoradas no quieren bailar reguetón, sino quieren escuchar una buena balada. Claro, depende del momento y de las situaciones de la vida. Fíjate de lo que te decía, que en lugar de bajar audiencias sigo subiendo, y lo mío es el género romántico.

Tus hijos Izan y Axel Llunas siempre han tenido su respaldo cuando decidieron incursionar en el arte. Sí, y no porque sean mis hijos, sino los respaldo porque tienen talento. Una vez me preguntaron si quiero que mis hijos sean cantantes, actores, yo les respondí, no yo no quiero que sean o que no lo sean, yo los apoyo en lo que quiere hacer cada uno. Bastante complicada es la vida como para decirles lo que tienen que hacer.