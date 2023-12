Dorita Orbegoso revela que tuvo discrepancias con Melissa Paredes: “Siempre ha tenido aires de diva”

Dorita Orbegoso fue invitada al set de ‘América Hoy’ para hablar sobre algunos personajes de la farándula y reveló las discrepancias que tuvo con Melissa Paredes.

Cabe recordar que, Dorita trabajó junto a Melissa en ‘Bienvenida La Tarde’, donde se dio a conocer algunos altercados que ambas protagonizaron.

La actriz cómica contó que uno de sus últimos problemas con la exesposa del ‘Gato’ Cuba fue por opinar sobre su ruptura con el futbolista. Por ese motivo, Paredes le negó el saludo en un programa de TV.

“ Con Melissa yo he tenido varias discrepancias. Cuando opiné el tema que tuvo con Rodrigo Cuba, por el tema de infidelidad, yo di muchas opiniones en otro canal, a Melissa no le pareció y no nos saludamos ”, expresó Dorita.

Asimismo, afirmó que cuando ambas trabajaban en Latina, a Melissa Paredes se le habían subido los humos: “ Melissa fue una chica muy especial en ‘Bienvenida La Tarde’. Melissa siempre ha tenido aires de diva, porque siempre fue una de las chicas mas asediadas por los chicos ”.