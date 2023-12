Hace unos días, Daniela Darcourt fue criticada al compartir una foto en una boda a la que acudió. En la imagen, la salsera posa junto a los novios, pero ella también vestía de blanco, lo que genero miles de comentarios negativos en redes sociales.

Debido a este error de vestimenta, Koky Belaunde conversó con Diario Ojo, y nos contó que es una falta de cortesía que una invitada vaya vestida de blanco, ya que la única que está permito en hacerlo, es la novia.

“Si se tratara de una primera comunión o un bautizo, podría ser, pero en una boda, la exclusividad del color blanco es de la novia. Si una invitada, por más íntimas, por más hermana, se pone blanco, es bastante irreverente, bastante atrevido porque le quita protagonismo a la novia que es la pureza. Si una invitada va de blanco, es una falta de cortesía”, contó Koky Belaunde.

Luego continuó con: “la única persona autorizada para vestirse de blanco, es la novia (...) es un acaparamiento de protagonismo (...) me imagino que la novia se habrá resentido, por más amiga que sea (...) además, será recordada como la que robó protagonismo”.

El estilista también revela que las invitadas no puedes asistir de blanco, así la novia no se vista de ese color y, por ese motivo, aconseja que utilicen otros colores como el rojo o el verde.

“El rojo, el rosa, el verde, son los colores ideales para ir a una boda (…) incluso, el negro, que es para luto, ahora está permitido para una boda (…) lo que sí queda claro es que ninguna invitada no debe de ir de blanco o un crema muy blanco, aun así la novia no se case de blanco, es un atrevimiento (…) una dama no debe de atreverse de ponerse blanco”, puntualizó.

El popular personaje le recomienda a Daniela Darcourt que investigue sobre las reglas de vestuario, pues ella es un personaje público y, si la ven, los jóvenes la van a querer imitar.

“Me llama la atención, porque es una chica que siempre se ha destacado por querer mejorar. Sería agradable que aprenda y que lea las reglas de vestuario. Tienes que pensar que ella es un personaje público, que está expuesto a comentarios, hay gente que la sigue y si la ven de blanco, la van a imitar, entonces la juventud va a creer que es lo conveniente. O sea, si me invitan a la boda de mi amiga, entonces me voy de blanco (…) debe de tener en cuenta que su presencia es notoria”, finalizó.





