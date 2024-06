Talía Echecopar recuerda su relación con Paolo Guerrero: “Mi intención nunca fue ser conocida”

Talia Echecopar se refirió sobre la relación que mantuvo con Paolo Guerrero, del 2009 hasta el 2011, y afirma que su intención nunca fue hacerse conocida por su romance con el futbolista.

La influencer habló por primera vez del vínculo sentimental que tuvo hace más de diez años con el ‘Depredador’.

En una entrevista con el programa ‘Mucha Moda’, la también empresaria fue consultada por su antigua relación con el deportista.

“ La verdad mi intención nunca fue ser conocida, ni ser referente en este tema de la moda, ni en general. En ese momento mi relación era privada y yo feliz, para mí era una relación normal. No calculaba el nivel de la fama ni nada por el estilo ”, expresó Echecopar para RPP.

Asimismo, Talía dice que guarda los mejores recuerdos de su relación con Paolo, a quien frecuentaba cuando trabajaba en Europa.

“ La verdad es que nunca he hablado de esta relación, no fue necesario ni me pareció necesario y fue una relación que en su momento fue súper linda ”, añadió.

“Duró varios años y bueno, ya han pasado años de años, ya cada uno tiene su familia, su realidad y bueno. En ese tiempo ni siquiera existía Instagram, solo el Facebook personal, yo trabajaba (...) Entonces yo también vivía en Europa y fue todo mucho más fácil”, finalizó.