Vanesa Valencia descarta trabajar con Giuliana Rengifo: “Vende su dignidad a cambio de salir en pantalla”

Vanesa Valencia, conocida por su agrupación ‘Vanesa y las tremendas’, dio una fuerte crítica contra Giuliana Rengifo debido a sus últimas declaraciones sobre su presunto amorío con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina.

En una transmisión en vivo, Valencia decidió responder las dudas de sus seguidores y le consultaron sobre la cumbiambera.

“ Ya les acabo de decir que me fastidia que venda su dignidad a cambio de salir en pantalla. O sea, yo no sé si en algún momento haría eso pero hoy por hoy no. Si un día me ven haciéndolo, van y me dan un par de cachetadas ”, sostuvo Vanesa en su cuenta oficial de TikTok.

“ ¿Con quién no trabajaría? A ver. Ay no sé, no me he puesto a pensar en eso. ¿Quién sería? Bueno pues, Giuliana no, o personas de ese tipo. No precisamente ella pero ese tipo de personas que están más ventilando otra cosa que mostrar su talento. Ella canta lindo por qué no se pone a cantar ”, añadió.

Giuliana Rengifo sobre su fugaz romance con Alfredo Zambrano: “Revisé cada rincón de su casa”

Giuliana Rengifo es una de las invitadas al podcast de Yahaira Plasencia y sorprendió al revelar nuevos detalles de su fugaz romance con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina.

Como se recuerda, la cantante ha expuesto varias veces su amorío con el notario, actual esposo de la ‘Urraca’. En esta oportundidad, Rengifo asegura que Medina la difamó.

El adelanto de la próxima entrevista en el canal de la salsera se encuentra en su cuenta oficial de Instagram, donde se le escucha a la cumbiambera dar fuertes revelaciones sobre Zambrano.

“Yo revisé cada rincón de su casa de él para cerciorarme de que no hubiera nada de ella (Magaly Medina)”, expresó.

Además, la intérprete nacional afirma que Magaly Medina solo se encargó de dañar su imagen tras sus constantes difamaciones.

“Cuando Magaly comenzó a atacarme, a difamarme porque me difamó, en las dos oportunidades me difamó porque yo tengo pruebas de ello”, concluyó.