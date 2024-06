Pamela Franco al ser consultada sobre si aún ama a Christian Domínguez: No merece que piense en él.

Pamela Franco dejó en claro que sus TikToks no son dedicados para Christian Domínguez y asegura que ‘las personas con sus acciones logran salirse del corazón’ al ser consultada por lo que siente actualmente por el cantante.

Asimismo, la artista asegura que el padre de su hija ya no maneja sus contratos, pues es mejor que cada uno siga su camino.

“Es un ‘tiktok’ y lo utilizo para divertirme, si quiero decirle algo a él se lo digo de frente y hasta el momento nunca me he sentado a hablar mal de él a pesar de todo”, sostuvo Franco a Trome.

“ Solo sé que cada día me tengo que amar más y lo bueno es que las personas con sus acciones logran salirse del corazón y todo lo que pasó y pasa es muy fuerte. Yo me he mantenido y me mantendré al margen, quien nunca penso en ti no merece que pienses en él ”, respondió cuando le preguntaron si aún amaba a Domínguez.

Por otro lado, Pamela evitó opinar sobre la reconciliación de Pamela López y Christian Cueva, quien tuvo un romance clandestino con la cumbiambera.

“ Ahí no opino, imagínate que ni de Domínguez hablo, lo otro menos. Sé que será mi ‘mochila’, pero quiero estar alejada de todo eso ”, manifestó.

Pamela Franco sobre presunto romance de Christian Domínguez y Karla Tarazona: “A mí que me importa”

‘Amor y Fuego’ difundió unas imágenes de Pamela Franco tomando junto a una amiga el último fin de semana.

La cumbiambera fue consultada por Christian Domínguez y ella decidió arremeter contra su expareja.

“(Pamelita, ¿qué le dirías a Christian?) Que se vaya a la…”, se le escucha decir a la cantante, mientras está en un vehículo.

En otro momento, la artista camina ayudada por otra persona y le preguntaron sobre el supuesto amorío de Karla Tarazona y el líder de Gran Orquesta Internacional.

“(¿Qué piensas sobre la novela de Karla y Christian?) A mí que me importa. Yo vivo en mi casa y él vive no sé dónde”, manifestó.