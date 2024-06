Macarena Vélez fue invitada este miércoles a ‘América Hoy’ y fue cuestionada sobre la relación que tuvo con Said Palao.

Debido a las constantes bromas, la chica reality decidió aclararle varios puntos a los conductores del magazine matutino luego de que ‘Giselo’ le aconsejara en tono de broma que haga caso a los consejos de su psicólogo.

“ Cuál es el problema, yo siento que ustedes son muy tóxicos, porque cada quien tiene su forma de ver las cosas ”, manifestó Vélez.

Janet Barboza y Brunella Horna no tomaron en serio su comentario, pero Ethel Pozo hizo un gesto de incomodidad que fue captado por las cámaras de programa de América TV.

“ Yo siento que las veo a mi manera y yo no crítico ni juzgo a nadie y creo que respetos guardan respetos (...) Siento que ustedes no van (al psicólogo) porque si no no hablarían de estas cosas ”, sentenció la también influencer.

Macarena les dice "tóxicos" a los conductores de AH

Alejandra Baigorria a Macarena Vélez por hablar de cadena de Said Palao: “Tiene que buscar la forma de figurar”

Alejandra Baigorria se pronunció luego de que Macarena Vélez revelara que aún lleva la cadena que le regaló Said Palao años atrás, cuando eran novios.

La ‘Gringa de Gamarra’ asegura que no se sintió afectada por las declaraciones de la exchica reality.

“No me molesta, las cosas se toman de quién viene y cómo vienen. Si ya no figuras, ya no estás en un programa, tienen que buscar la forma de figurar. A mí no me molesta, mientras todos tengan plata, busquen su forma de figurar, los inviten a programas, chévere. Yo tengo otra forma de ganar mi dinero, pero no todos somos así, yo respeto, mientras no me afecte en lo más mínimo, no me importa”, declaró Baigorria para ‘Amor y Fuego’.

