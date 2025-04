“Él es mi jefe, es mi autoridad superior (Víctor Hugo Rivera). No puedo estar opinando sobre él, no me corresponde”. Así respondió ayer a Correo, el gerente municipal de la comuna provincial de Arequipa, Pablo Salinas, cuando le preguntamos sobre la publicación insultante del alcalde Víctor Hugo Rivera a través de su cuenta personal de Facebook a las regidoras del municipio.

Brevemente, el funcionario dijo que no vio la publicación del alcalde y no está en la función de opinar si amerita o no amerita alguna sanción- Como se sabe, cuatro concejales impulsan un castigo contra la autoridad por el contenido agraviante que apareció en el Facebook del alcalde, pues siendo parte del Concejo Municipal y según el Reglamento Interno, esta sería una falta grave.

“Si han salido publicaciones (medios), he escuchado comentarios, pero no lo he visto (la publicación del alcalde), he estado con otros problemas”, dijo, pese a que el escrito fue replicado, porque la autoridad comparó la capacidad intelectual de las concejales con animales como el perro y el burro.

Según el artículo 28, del Reglamento Interno del Concejo Municipal, “el alcalde y los regidores pueden ser sancionados por falta grave con la suspensión de su cargo por un periodo máximo de 30 días naturales”. Para las regidoras agraviadas, Rocío Mango, Ruccy Oscco, Mayra Sumari, Valeria Zamata, la publicación del burgomaestre es una falta grave, porque no solo daña la imagen de las concejales, sino afecta la imagen del municipio y de la ciudad de Arequipa.

El concejal José Suárez, manifestó que el pedido de sanción debería ser solicitado por sus colegas afectadas, al considerar que sus derechos han sido vejados. Sin embargo, las ediles manifestaron que no solicitarán el castigo porque consideran que sus colegas blindarían a la autoridad.

Suárez rechazó el posteo que hizo Rivera Chávez y consideró que debe pedir disculpas. “Me parece muy mal, todos merecemos respeto”, precisó.