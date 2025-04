El cantante chileno Mario Kramarenco empezó a admirar a Frank Sinatra desde el primer día en el que su padre, periodista y director de cine que trabajaba para la cadena NBC, le trajo sus primeros discos desde Estados Unidos. “Escuchaba su música desde muy chiquito, de hecho me acuerdo que me quedaba dormido escuchando la voz de Sinatra que me parecía tan paternal, tan dulce, tan envolvente. Si me preguntas desde cuándo lo escucho, prácticamente desde siempre”, dice el intérprete chileno que este viernes 16 de mayo en el Teatro Municipal presenta el espectáculo “Sinatra in concert by Kamarenco” acompañado de una orquesta sinfónica integrada por 18 músicos.

¿Y en qué momento pasas de la admiración a Sinatra a la caracterización? Hace más de 20 años. Siempre canté como Sinatra, tengo un registro vocal que me lo permite, lo fui trabajando y eso me ayudó cuando decidí rendirle tributo. Además, tuve la suerte de vivir en Nueva York, aprendí el inglés, que es muy importante, para lograr el acento de ”La Voz”. Son muchas cosas que se van juntando para llegar a este Sinatra, a este show, que está considerado en varios países como uno de los mejores homenajes.

Pero no solo se trata de cantar, también es básico lograr el estilo del personaje sobre el escenario. Exacto, eso es importante y fundamental para poder hacer un tributo, por eso yo no digo imitar, yo digo hacer un tributo. El hecho de pararme en el escenario, y saber cómo lo hacía Sinatra, y haberlo visto mil veces tomar un cigarrillo, prenderlo antes de empezar a cantar, son detalles que son muy importantes. La forma de caminar, de ponerse el sombrero, todas esas cosas te van acercando al personaje, y ya no es solo la voz, es mucho más que eso, es lograr a Sinatra en su totalidad.

¿Con el registro vocal que tienes nunca te animaste a dejar la imitación? Mucha gente en estos 20 años y en más de 3 mil shows que he hecho en diferentes países, me dice: oiga, usted con esa voz que tiene por qué no canta como Mario Kramarenco. Mi respuesta es, primero, tendría que haberme dedicado a cantar como Mario Kramarenco, haber hecho una producción musical, sin tener una canción, no puedo hacer una carrera.

Hay muchos elementos que involucran una carrera musical. Hay que tener un compositor, un productor, y hacer un montón de cosas extras, cuando decides ser cantante profesional. Afortunadamente, Frank Sinatra me hizo la carrera más fácil.

¿Cuidas la voz, mantener tu registro merece un trato especial? La verdad, hay ciertas cosas que son normales que uno debiera hacer, dormir las siete u ocho horas que se necesitan, y lo he vivido en carne propia. Si duermo tres horas, porque tomo el avión, porque no puedo dormir, ando con un problemita en la voz, pero tomo en la mañana un té con miel. Siempre hay formas de cuidarse.

¿Y cómo hacía Sinatra? Investigando sobre la vida de Sinatra me doy cuenta que muchas veces no tuvo voz, muchas veces no pudo cantar, o sea tuvo los problemas que todo el mundo tiene. Nadie se salva de estar un día sin poder cantar, pero bueno hay que hacerlo, pero hay que cuidarse, no se puede defraudar al público.

¿Y el público que verá este 16 de mayo en el Teatro Municipal? Mi show no es solamente cantar, porque generalmente los pocos “Sinatras” que hay, entran, cantan 20 canciones y se van, lo mío es mucho más que eso. Hay cantantes invitados, algunas sorpresas, hay una Big Band maravillosa, cada canción tiene imágenes muy lindas, bailarines que hacen un bonito espectáculo. A la gente, así no le guste Sinatra, sale complacida realmente de haber visto un espectáculo tan lindo.

Sinatra es un ícono, un personaje insuperable. Y vivió a su manera, como dice su canción tan importante, que no puede faltar en el show. “Mi way”, una canción que hoy se escucha en muchos idiomas diferentes.