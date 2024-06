Yahaira Plasencia se despidió de la conducción de ‘Al Sexto Día’ para seguir con su carrera musical. Además, anunció que Laura Spoya será la nueva conductora del programa de Panamericana TV.

En su despedida, la salsera se tomó unos minutos para explicar los motivos de su salida y aseguró que solo fue invitada por la temporada de verano.

“ Hoy es mi ultimo programa aquí en ‘Al Sexto Día’ y estoy con sentimientos encontrados porque han sido cuatro meses de mucho aprendizaje. A todos los chicos del equipo de producción los voy a llevar siempre en mi corazón ”, expresó la expareja de Jefferson Farfán.

Asimismo, Yahaira dijo que en unos días viajará a Miami para seguir con su carrera.

Al presentar a Laura Spoya, la exreina de belleza afirmó en tono de broma, que no era el ‘serrucho’ de la popular ‘Reina del Totó’.

“Laura de verdad que te vaya todo super bien. Veánla sábado a sábado a Laura Spoya que es una grande también. Te deseo todo lo mejor en tu carrera”, finalizó la cantante.

Yahaira Plasencia a Magaly Medina: Tanta estupidez que habla, ni en su canal la quieren

Yahaira Plasencia decidió desmentir a Magaly Medina, quien afirmó que habían despedido a la cantante de ‘Al Sexto Día’. Mediante sus historias de Instagram, la salsera aseguró que continúa en el programa de Panamericana TV.

“Hacía esta historia para decirles que no se pierdan ‘Al Sexto Día’ que tenemos un programón, muy bonito la verdad”, expresó la expareja de Jefferson Farfán.

En ese sentido, Yahaira le pidió a sus seguidores que no le crean a la ‘Urraca’, además, mencionó que no quieren a la periodista ni en su canal.

“También para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que habla la única persona de este mundo que ni su canal la quiere, ni la gente de ahí la quiere. No se dejen llevar por tanta estupidez que habla esa señora a veces me impresiona, de verdad”, añadió.