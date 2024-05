Monica Cabrejos tras salida de Yahaira Plasencia de ‘Al Sexto Día’: Más que simpatía, debes tener una base cultural.

Mónica Cabrejos considera que Yahaira Plasencia no tiene experiencia en la conducción pero tampoco la culpa de que ‘Al Sexto Día’ no esté funcionando en su rating.

La exconductora cree que el equipo de producción del programa, ‘desprotegió’ a la salsera.

“Creo que Yahaira no tiene la culpa de nada, es una chica que no tiene experiencia como conductora de televisión y ‘Al Sexto Día’ es un programa periodístico, y más que el encanto y simpatía tienes que tener una determinada base cultural de conocimiento, actualidad; a eso súmale un equipo de producción que la desprotegió totalmente ”, sostuvo a Trome.

“Hace unos días me salió un video en TikTok donde le deseaba ‘sabiduría’ a Yola Polastri, quien sufrió un infarto cerebral. Es un programa grabado, si realmente estás con un productor que te quiere cuidar, detiene el programa y te explica por qué no es sabiduría y sí fortaleza. El equipo de producción no da la talla para tener una conductora tan novata ”, añadió.

Por otro lado, Mónica afirma que no volvería al espacio de Panamericana TV porque no fue ‘tratada adecuadamente’.

“ Me fui porque no era tratada adecuadamente, con respeto, y no me refiero al canal porque ‘Al Sexto Día’ lo maneja una casa productora. Ahora no regresaría porque siguen en las mismas, dirigido por personas no idóneas. Trabajo no me falta gracias a Dios”, manifestó.