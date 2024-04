Mónica Cabrejos aconseja a Yahaira Plasencia tras ser criticada: “Lo mejor sería llenar el cerebro”

Yahaira Plasencia ha recibido varios comentarios tras asumir la conducción de ‘Al Sexto Día’. Una de sus principales detractoras fue Magaly Medina, quien afirmó que la carrera de la cantante está en descenso. La salsera decidió defenderse y manifestó que no es necesario tener una formación para ser conductora.

“Que yo sepa, aquí en el Perú no hay una universidad o colegio para ser conductora. Aquí en el Perú, el 50% de conductores, la mayoría son modelos, chicos reality, que han estado aprendiendo”, sostuvo Plasencia.

Tras ello, Mónica Cabrejos, quien también condujo el espacio de Panamericana TV hasta el año pasada, aconsejó a Yahaira por molestarse por las críticas que recibe.

“ Hay que respetar las opiniones ajenas y dejar el ego a un lado, dedicarse a trabajar ”, declaró Cabrejos para Extra.

“ Lo mejor sería llenar el cerebro que todavía no existe el implante de neuronas, ni la transferencia de cerebro ”, añadió.

Además, la periodista resaltó la importancia de la preparación académica: “ Lo que te hace fuerte, en este trabajo, es la preparación porque te da seguridad en lo que haces y dices. Más preparada estás más segura. Lo que critican son tus ideas, lo que expresas, no tus formas ”.

Cuando le consultaron sobre su opinión acerca de la conducción de la salsera evitó opinar al respecto: “La verdad que nada, no me corresponde en lo absoluto. Pienso a uno les gustas, a otro no. Las críticas no son personales, a mi me han dicho todo, solo queda apechugar (...) una no puede vivir contestando cada crítica ”.