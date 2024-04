Jefferson Farfán dio una entrevista este sábado para ‘Estás en Todas’ y le preguntaron sobre su expareja Yahaira Plasencia, con quien tuvo una polémica relación años atrás.

Natalie Vértiz decidió consultarle a la ‘Foquita’ si no tendría problema en saludar a la cantante en caso se encuentre con ella en alguna ocasión.

“ No tengo ningún problema, mi mamá siempre me enseñó la educación, siempre ‘hola y chau’, no tendría ningún problema ”, expresó Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia sobre la última hija de Jefferson Farfán: “Un bebé siempre es una bendición”

Yahaira Plasencia habló después de varios años de Jefferson Farfán sobre la revelación del futbolista, donde contó que tiene una hija de un año y dos meses en su podcast ‘Enfocados’.

“Mira yo no hablo de Jefferson hace muchísimos años porque obviamente no tenemos absolutamente nada que ver. Le deseo todo lo mejor, claro está, y siempre he creído que un hijo es una bendición entonces me parece súper bien, le deseo todo lo mejor, siempre lo he dicho y es una bendición, un bebé siempre es una bendición. Le deseo el bien a todo el mundo y ahora él que tiene un hijo súper bien y le deseo todo lo mejor”, expresó la conductora de ‘Al Sexto Día’.

Asimismo, la cantante negó conocer a Darinka Ramírez, quien sería la madre de la hija de la ‘Foquita’.

“No la conozco, no sé absolutamente nada de su vida hace mucho tiempo”, sostuvo.

