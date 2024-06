La reposición de su espectáculo “El altar del sol”, el próximo 6 de julio, será para Fabiola de la Cuba la oportunidad de volver a presentar sus ambiciosas propuestas escénicas en monumentos históricos; en esta oportunidad, en el Complejo Arqueológico Mateo Salado.

“Es un espacio que en realidad debería ser más conocido por los peruanos, y evidentemente por el lado de los turistas extranjeros. Es muy importante que los monumentos arqueológicos tomen vida nuevamente y es un bonito proyecto que tiene el Ministerio de Cultura, y creo que un evento como el nuestro le suma”, dice la artista que es una pionera en este tipo de espectáculos.

¿De entre todas las huacas en Lima por qué elegiste Mateo Salado? Es cierto que conozco muchísimos monumentos en el Perú, pero en Lima, como uno vive en el lugar, están allí, invisibles a los ojos, aparentemente- Cuando decidí hacer un espectáculo en ese tipo de espacios que me parece mágicos, dije, por qué no hacerlo en Lima, porque siempre he estado en los teatros. Visité algunas huacas de Lima, pero no conocía Mateo Salado, y cuando entré, casi me desmayo, qué belleza de monumento. Y también quedé asombrada de lo maravillosamente bien conservado que lo tienen, han hecho una puesta en valor extraordinaria.

¿Es la primera vez que se presenta un espectáculo tan ambicioso allí? En Mateo Salado, sí sería la primera vez. Yo presenté el proyecto para poder ofrecer “El altar del sol” en espacios así, con esas características, en monumentos arqueológicos, y el Ministerio de Cultura, inmediatamente, coincidió con que ellos tienen este programa de darle vida, no dejarlos como esos espacios que uno los ve de lejos. Estamos trabajando mucho por ambas partes, tanto el ministerio como administrador del espacio, como nosotros también por el lado que nos compete con todos los cuidados que se requiere.

”El altar del sol”, así como tus anteriores espectáculos, nos llevan siempre por un viaje a través de nuestras raíces, tradiciones y cultura. Y no es fácil. Para mí la experiencia me permite trabajar de una manera más aliviada, porque son meses de organización para, de pronto, sacar una estampa porque involucra cinco conjuntos de danza, grupos muy destacados que forman parte del elenco. Es un trabajo de hilar fino, porque tiene un porqué, una razón, tiene un estudio detrás.

No se trata de presentar música y danzas de aquí y de allá, sin ningún tipo de hilo conductor.

Eso del hilo conductor a mí me encanta desde siempre, no es solamente ponerle un nombre al espectáculo, sino que cada estampa se vaya enlazando la una a la otra. Me pareció hermoso en ‘El altar del sol’ el hecho de que anteceden a cada bloque del espectáculo, la entrada de un santo o de un símbolo religioso de las fiestas patronales en el Perú. Sentir que luego de esa estampa de fe, de esperanza, de esa fuerza que tiene cada uno de estos personajes, luego venga todo este homenaje que se da ya sea en la costa, la sierra y selva.

Fabiola de la Cuba viene trabajando por más de 20 años en impresionantes puestas en escena en monumentos arqueológicos del Perú

Incluyes esta vez en el espectáculo una danza aérea.

Quise hacerlo porque me pareció fascinante, e inmediatamente la sentí, la vi y la empecé a plasmar de una manera que se hiciera muy peruana. Porque danzar en el aire me parece fabuloso. No es que el espectáculo sea aéreo totalmente, tiene dos momentos que le aportan muchísimo al show que es muy completo.

Mover 500 personas para un espectáculo que celebra nuestra identidad es un gran esfuerzo económico, ¿cómo está el apoyo estatal y privado? No nos apoyan como deberían hacerlo. Los que realmente apoyan de una manera maravillosa son los propios artistas, los directores, que se involucran en el teatro y ayudan a que este trabajo tan complicado y difícil, y a la vez tan hermoso, se logre. Entonces, yo diría que los artistas de danzas, las asociaciones culturales, por saber de qué se trata, están involucrados de una manera absoluta. Yo tampoco entiendo por qué la empresa privada no despierta el interés de una promoción cultural tan importante que se hace, no solo con mi espectáculo, sino también con otros tantos que hay en el Perú.

¿Al terminar un espectáculo, ya estás pensando en tu próxima apuesta? Si, mi cabeza siempre está dando vueltas sobre todo en el tema creativo, por allí nace una pequeña inspiración, a veces de una danza, o de un motivo y empieza a crecer todo el proyecto. No hay una forma exacta, pero hay tanta información que se recibe en el Perú de su riqueza, sobre todo dancística, diría yo, que es lo que me despierta la creatividad para ofrecer un espectáculo.