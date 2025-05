Alejandra Baigorria se refirió respecto a la agresión que sufrió su madre Verónica Alcalá por parte de su hermana menor Thamara Medina durante su matrimonio con Said Palao.

“ Creo que no me siento con las ganas de hablar del tema, se puede prestar para muchas cosas y las cosas que le tengo que decir a Thamarita y a mi mamá se las he dicho en su momento como debe de ser ”, expresó la empresaria en el programa “Esta Noche”, conducido por la Chola Chabuca.

La popular “Gringa de Gamarra” dijo que se trata de un tema familiar y muy delicado, por lo que lo solucionarán en privado.

“ Es un tema que no me gustaría tocar, es muy delicado, es algo que se tiene que resolver entre cuatro paredes. No puedo responder, simplemente decir que estoy tranquila, contenta. Es un problema familiar que se va a tener que resolver, me voy a mantener al margen porque es un tema de mi familia, tiene que resolverse en casa ”, señaló.

Hermana de Alejandra Baigorria golpeó a su madre durante su boda con Said Palao

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, celebrada este sábado, casi se vio empañada por un escandaloso altercado protagonizado por Thamara Medina Alcalá, hermana menor de la novia, quien fue captada agrediendo físicamente a su madre, Verónica Alcalá.

El programa Amor y Fuego difundió un video donde se observa cómo, en medio de la celebración, Thamara corrió hacia su madre y, en un arranque de furia, le lanzó varios golpes.

El incidente sorprendió a los invitados, quienes rápidamente intervinieron para separarlas. Sin embargo, la joven continuó fuera de control, incluso descargando su ira contra un vehículo cercano.

Aunque los motivos de la pelea aún no han sido aclarados, el violento episodio opacó momentáneamente la fiesta, que reunió a familiares de los recién casados.

Thamara Medina tras agresión a su madre Verónica Alcalá: “Ella debería estar presa”

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, decidió pronunciarse tras la terrible agresión a su madre Verónica Alcalá en la boda de la empresaria.

En “Amor y Fuego”, Rodrigo González leyó el mensaje que la joven modelo le escribió a una usuario que criticó su actitud.

“Ella debería estar presa por todo lo que me ha hecho pasar a mí y a mis dos hermanos, hablas sin saber, pero la realidad queda en mí y nadie sabe el infierno que me han hecho pasar”, manifestó.

“Muy fácil es criticar sin saber la historia. La famosa es Alejandra, no yo. Nadie sabe lo que ha pasado”, agregó.

Respuesta de Thamara Medina luego de agredir a su madre, Verónica Alcalá, en la boda de Alejandra Baigorria, el pasado 26 de abril | Foto: Amor y Fuego