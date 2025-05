Onelia Molina anunció que su relación con Mario Irivarren llegó a su fin durante una entrevista con el programa “Mande Quien Mande”. La chica reality dijo que decidió poner punto final a su romance el miércoles 30 de abril.

La modelo no quiso darle otra oportunidad a Irivarren luego de que se difundiera un video donde se le escucha hablando con Alejandra Baigorria sobre Vania Bludau.

“ Mi relación la doy por terminada, agradecida por todo lo que hemos vivido, pasado. Lo quiero mucho, le deseo lo mejor y para mí ese día fue el cierre de esta bonita etapa, llena de aprendizaje, de experiencias y momentos lindo y yo me quedo con eso ”, declaró.

De acuerdo con Onelia Molina, decidió priorizarse a pesar de que pensó en darle una nueva oportunidad a Mario Irivarren.

“ Para mí no hay tiempos. Estamos o no estamos. Actualmente no estamos. Di por terminada la relación por mi paz, por mi tranquilidad ”, añadió.

María Pía Copello le consultó a la chica reality si volvería en un futuro con Mario, pero ella lo descartó.

“ No. Creo que cuando tomo la decisión es porque me doy el tiempo de pensarla, analizarla. Cuando algo se rompe, no vuelve a ser lo mismo. Entonces, yo quiero irme bien. Lo quiero mucho y no quiero que nos dañemos. Si volvemos ya está ese miedo, esa inseguridad va a estar, ya no va a ser lo mismo, por más que lo parches, eso queda. Mi relación se basaba en paz y tranquilidad y se rompió ”, concluyó.

Onelia Molina asegura que conversó con Mario a solas