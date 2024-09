La presidenta Dina Boluarte anunció que en el próximo Consejo de Ministros se debatirá el marco legal para que las áreas afectadas por incendios no sean reconocidas como zonas agrícolas, ni se les otorguen títulos de propiedad.

“No es justo que personas con intenciones ajenas a la agricultura familiar quemen hectáreas a gran escala para luego ingresar con maquinaria. Lo correcto sería que realicen los trámites legales correspondientes. No pueden incendiar praderas para expandir sus actividades agrícolas, afectando tanto a los comuneros, al ecosistema, a la fauna y al país”, dijo desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

La mandataria exhortó al Ministerio Público a investigar estos hechos y sancionar a los responsables de los delitos ambientales. “Es necesario que el Ministerio Público y la Policía Nacional actúen con firmeza. Ahora que la Policía tiene la investigación en sus manos, debemos proceder con toda la severidad que corresponda. Quienes ocasionen estos incendios deberán asumir su responsabilidad”, refirió.

Dina Boluarte señaló que los siniestros provocados no generarán un desgobierno. “Seguiremos gobernando con hechos, no con palabras vacías, y no nos dejaremos desviar de nuestras responsabilidades. Continuaremos atendiendo las emergencias y seguiremos gobernando hasta el 2026″, remarcó.

Precisó que a la fecha el 83% de los incendios hayan sido atendidos y extinguidos. “En total, se han utilizado aproximadamente 288 000 litros de agua para mitigar estos incendios, y las acciones continúan; hemos dispuesto que un avión Spartan de la FAP siga ingresando repetidas veces para ayudar a extinguir el incendio”, indicó.

Balance

La presidenta hizo un balance de los incendios forestales que se han registrado en los últimos años y precisó que en el 2021 hubo 163 incendios, el número más bajo de los últimos años. En el 2022, la cifra aumentó a 380 incendios; en el 2023, se registraron 341, y en el 2024, hasta el momento, 268.

“Es decir, estos incendios, ya sean por motivos ancestrales o por la expansión de terrenos agrícolas, ocurren cada año”, aseguró.

