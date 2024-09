En la provincia de Satipo, 10 personas pasarán nueve meses de prisión preventiva en el penal de Río Negro, mientras duren las investigaciones por el delito de trata de personas, en agravio de 13 menores de edad en situación de vulnerabilidad.

El Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Satipo declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva, por 09 meses, solicitado por los fiscales del Primer Despacho de la fiscalía provincial Penal de la Corporativa de Satipo. De las 10 personas 7 fueron internados en el penal, pero otras 3 están no habidas.

HECHOS

El pasado 07 de setiembre 2024, por el sector de San Cristóbal en el distrito de Mazamari, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y autoridades locales, ingresaron al “Canchón de Chavez” donde encontraron a 13 menores de edad (entre 13 a 17 años) todas provenientes de comunidades nativas, siendo explotadas laboral y sexualmente en los diferentes bares y cantinas del lugar. Tras realizarles un examen médico algunas menores arrojaron positivo para enfermedades de transmisión sexual.

En la diligencia se detuvo a Daniel L. R. (23), Carlos S. M. (55), Elisban Ch. L. (33), Kely R. C. (31), Luz Q. U. (23), Nilda D. B. (24), Guilmer Ch. P. (63), Feliciana C. A. (57) como investigados, además se identificó a Saray O. B. Gresly Ch. C. y Viviana Ñ. Ch. como parte de los implicados en el delito.