Al parecer, Christian Domínguez ingresará a Préndete para conducir el programa matutino junto a su expareja Karla Tarazona. Esto luego de que el cumbiambero fuera separado de ‘América Hoy’ tras serle infiel a Pamela Franco.

Este 3 de mayo, en la última edición del programa de Panamericana Televisión, Karla Tarazona presentó el avance promocional del nuevo conductor.

“ Estoy preocupada porque ustedes no saben lo que se viene el día lunes, ¿quieren saber que pasará el lunes en Préndete? Adelante ”, expresó Karla antes de presentar el video.

“ Este lunes, a las 10:15 de la mañana, todos lo comentaban y ahora él será el tercer integrante de Préndete ”, se le escucha a la voz en off, donde se muestra imágenes y algunos aseguran que se trataría de Domínguez, por los tatuajes que se visualizan en las fotografías del clip.

Christian Domínguez tras acusaciones de estafa: El buen corazón te gana y la gente no lo valora

Christian Domínguez fue denunciado por la empresaria Maritza Loza por una presunta estafa con su cadena de chifa ‘Tusan Wok’. Luego del testimonio de la mujer, el cantante salió a dar su versión de los hechos.

En el programa de Magaly Medina, la mujer indicó que pagó 300 mil soles por la franquicia de su local en San Juan de Lurigancho, sin embargo, fracasó el proyecto.

Durante tres meses, la emprendedora no vio los resultados que le prometieron, por ello decidió proceder con una denuncia contra Domínguez.

“Nosotros hemos cumplido en todo aspecto, incluso en más. Me da mucha pena porque tampoco se cumplió con el contrato, no se canceló, se aperturó sin haber sido cancelado, eso es un gran error de nosotros por buena onda porque no debimos inaugurar hasta que no se cancele hasta el último centavo por contrato, queda como experiencia”, expresó el cantante.

