En la última edición del programa de YouTube de Verónica Linares, se presentó Magaly Medina, donde reveló por qué no sería amiga de Gisela Valcárcel. Además, aprovechó las cámaras, para criticar a Melissa Paredes.

“Ella no sería mi tipo de amiga y yo el de ella. Siento de que no, yo la ahogaría ja ja ja. No la tolero, su disfuerzo no lo tolero”, dijo Medina.

Luego continuó con: “creo que ahora nos ignoramos mutuamente... cada una en lo suyo. Somos las enemigas más históricas de la televisión”.

Cabe mencionar que Magaly Medina aseguró que jamás discutiría con Gisela Valcárcel en algún establecimiento público.

“Tampoco somos dos ignorantes, ¿no?, ¿cómo me voy a encontrar con ella a eso?, ni que fuéramos dos bataclanas. No, ella no es Melissa Paredes ni yo tampoco” , fue el duro comentario que hizo la conductora de ATV.

Magaly revela qué habría ocasionado el fin de su amistad con Rodrigo González: “Soy bien ‘ingratona’”

La presentadora de “Magaly Tv La Firme” reveló algunas de las razones por las que habría terminado su amistad con el conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González.

En una entrevista para el canal de Youtube ‘La Linares’, la presentadora de espectáculos confesó algunos duros momentos que ha tenido que pasar en su larga carrera en la televisión y cómo el popular ‘Peluchín’ se vio involucrado.

“Recuerdo cuando estaba en Latina y empecé a hacer ‘La purita verdad’ y empecé a tocas espectáculos. Como era un magazine dirigido a las amas de casa, empecé a hacer espectáculos y vinieron y dijeron: ‘No, porque ‘Peluchín’ se ha quejado y ha dicho que espectáculos no hagas’”, mencionó Medina.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ indicó que ella no se fue a rogar que la dejaran con su formato, sino que busco la forma de continuar con el programa. Además, aseguró que esa no fue la razón del fin de su amistad con el presentador.

“Nos peleamos por otras razones, nos peleamos después. Ni sé por qué. (...) Ha sido mi amigo muchísimos años. Pero debo confesar que soy una amiga, soy bien ‘ingratona’, yo puedo pasar meses sin escribirte y de pronto te veo y sigo teniendo el mismo afecto por ti. Creo que con ‘Peluchín’ y con muchos de mis amigos me pasa eso”, explicó la periodista.

Finalmente, la presentadora de espectáculos señaló que tuvo ‘roces en la parte profesional’ con González. “Yo recuerdo que las producciones estaban peleadas y se espiaban”, sostuvo.

