La conductora de ‘Préndete’ Melissa Paredes reveló que ha considerado renunciar al programa tras las críticas y el bajo rating que ha tenido en sus primeras programas.

En una entrevista con su compañera Karla Tarazona, la modelo confesó que los comentarios negativos comenzaron desde el anuncio de su regreso a la conducción. Sin embargo, sus detractores terminaron afectando a todo el programa.

“Y yo digo, ¿no piensan en las personas que están detrás de todo esto? Tú (Karla) y Kurt se sacan la mugre en el día a día y soy testigo de ellos. Y me ponen a mi como si yo fuera la dueña del programa, hay una producción detrás que se saca la mugre, literal”, expresó Paredes.

Además, la presentadora de espectáculos aseguró que se ofreció a dar un paso al costado de ‘Préndete’ tras haberse sentido responsable por la crítica.

“Yo solo soy una más, que mañana me pueden sacar o me pueden poner a una lado, y yo no me voy a hacer problema porque trabajo es trabajo, chamba es chamba (...) Es más, se los dije a la productora, el problema no es el programa, el programa siempre ha funcionado igual, el problema es que estoy yo ahora acá y ven todo con lupa, con detalles”, indicó la pareja de Anthony Aranda.

