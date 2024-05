Un dúo que nadie se imaginaba ver en el escenario es el que han formado el reconocido músico y compositor Marco Romero, con la cantante, actriz y comediante Marcela Luna. Ambos han unido sus talentos para crear “Nuestro amor…murió?”, una risoterapia musical que aborda, de manera amena y divertida, la vida de una mujer soltera y feliz, y la de un hombre casado, con ciertas complicaciones, pero que también se siente feliz.

El esperado estreno, de este show en el que todos los asistentes reirán, cantarán y podrán disfrutar de una puesta en escena nunca antes vista, será el viernes 31 de mayo y luego continuarán todos los viernes de junio, en La Estación de Barranco. Las entradas en Teleticket.

Para Marco este espectáculo de risoterapia musical es un verdadero y motivador momento que decidió asumir, sin dejar de lado su carrera de compositor y cantante. “Estoy muy emocionado y nervioso, era algo que quería hacer hace tiempo y ahora se concretó. Ya probé actuar en ‘El barrio’, una obra de Los Productores que me gustó mucho y aquí trabajo sobre mí mismo, sobre mi vida. Me gusta mucho tener a Marcela de partner pues me ayuda a tener el equilibrio en esta aventura totalmente nueva para mí en escenario, pero no ajena en mi vida diaria”.

Agrega que se juntaron porque cree que la química está y es una oportunidad de experimentar con algo que a ambos les gusta, refiere Marco, mientras que la actriz de “El reventonazo de la Chola”, señala que si bien ya se conocían “siempre nos reíamos mucho, hasta que decidimos salir de la zona de confort y atrevernos a hacer esta propuesta de risoterapia musical”.

La búsqueda del nombre “Nuestro amor…murió? les tomó algún tiempo, Marco dice que primero apareció el comienzo del popular vals “se acabó y punto” y les sonó el desarrollo de la propuesta. Para la comediante es la pregunta que la mayoría de las parejas se hacen después de algún tiempo, debido a la rutina o porque ya no creen ni se entregan al sentimiento del amor.

¿Y cómo nació el clic actoral? Para el cantautor siempre existió esa química aparte de respeto y admiración mutua que los llevó a desarrollar este espectáculo con madurez, calma y mucho entendimiento; “que creo es la clave de lo que comenzará este 31 de mayo”. En tanto, Marcela señala que tuvieron el clic de saber escuchar y entender al otro, “ambas energías se complementaron”.

El conductor de “Una y mil voces” confiesa que siempre, entre su familia y amigos, los hace reír con su forma de ser y hablar. Además, que ha hecho taller de stand up con Guillermo Castañeda. Marcela, por su lado, ayudó a Marco con ciertos tips que ayudan a liberar el comediante que todos podemos llevar dentro.

“Nuestro amor… murió? será un show con música en vivo y comedia en el que se abordarán temas que nos ha pasado a todos en algún momento. Será una terapia con ciertos juegos y cada uno defenderá el amor en distintas situaciones. Marcela, una mujer soltera y su posición frente al amor, y Marco, la de un hombre casado que defiende igualmente su posición en el matrimonio, ambos muy felices. Definitivamente, saldrán liberados y con una enorme sonrisa.