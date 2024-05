Tilsa Lozano y Brunella Horna protagonizaron un tenso momento en la última edición de ‘América Hoy’, cuando la exmodelo dejó entrever que la rubia tiene una supuesta enemistad con Milett Figueroa debido a un ‘affaire’ con el hermano de Richard Acuña.

La conductora dejó en claro que no tiene ningún conflicto con la pareja de Marcelo Tinelli.

“ ¿Yo? No, no. Yo no tengo nada en contra de ella (Milett) Siempre la defiendo (...) ¡Conmigo nada! Yo no tengo nada, mi esposo es Richard Acuña, por lo que hagan otras personas no me puedo hacer responsable ”, se defendió Brunella.

Tras ello, Ethel Pozo lanzó el siguiente comentario para calmar el momento: “Tilsa ha venido a full, fuego”.

Posteriormente, Brunella comentó: “Claro, pero ya la conocemos”.

Después del informe, la hija de Gisela Valcárcel echó a Brunella y Tilsa por conversar durante la nota, pero la rubia aclaró que solo estaban aclarando lo sucedido.

“Ya aclaramos ya (...) Tenemos una amigo en común, ya aclaramos, pero no (hablamos) de mi esposo ah, nada de eso”, aseguró la también empresaria.

