Flor Polo, hija de Susy Díaz, confesó estar conociendo a una nueva persona, meses después de haberse divorciado del padre de sus hijos, Néstor Villanueva.

En una entrevista para ‘Magaly Tv La Firme’, la hija de la exvedette dio a conocer que está conociendo a Luiggi Yarasca Martínez. “Estoy divorciada, estoy soltera y como decía muchas veces, yo tengo derecho a rehacer mi vida. Merezco ser feliz, merezco que me amen, que me quieran”, indicó.

“Es una persona muy buena, detallista, cariñoso, muy atento”, señaló Polo sobre el hombre de 33 años de edad.

Asimismo, la también empresaria reveló que tiene una buena relación con la familia de Yarasca. “Estamos conociéndonos, solo el tiempo dirá qué va a pasar”, mencionó.

Susy Díaz y Florcita disfrutan de divertidas vacaciones en familia: “Ellos son los únicos que no me han sacado la vuelta”

Susy Díaz y Flor Polo, terminan el año solteras y sin compromiso, por ese motivo no lo pensaron dos veces y hoy se relajan juntas en familia en el Parque Acuático Paraíso del Sur.

La excongresista afirma además que los dos únicos hombres en su vida son sus nietos Adriano y Stefano. “Ellos son los únicos que no me han sacado la vuelta. Por eso me los traje al Parque Acuático Paraíso del Sur (...) ya no deseo ningún tramposo, lo que mal empieza, mal acaba, así que prefiero cuidar mi motor”, expresó.

