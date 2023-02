Hace 16 años, Luis Carlos Burneo recuerda que su primera entrevista fue titulada: “Joven peruano abre su canal en YouTube y busca que sea su medio de subsistencia”. Ha pasado el tiempo, y la propuesta con la que él se abrió camino, “La Habitación de Henry Spencer”, es un clásico dentro de los contenidos que se presentan en la referida plataforma y le permitió ingresar a un mundo que no deja de crecer.

“Cuando empecé, no tenía ni idea de lo qué iba a pasar, pero sabía que el mundo se veía bien digital a futuro. El mundo se comenzó a digitalizar a la par que yo comenzaba a armar mi contenido. Al inicio yo no tenía idea, no sabía cómo iba a hacer, la cosa era conseguir auspiciadores, pero los auspiciadores para YouTube es algo muy reciente. Las marcas recién comenzaron a poner auspicios a partir de la pandemia”, dice Burneo que presenta este sábado en el Julieta su stand up “Mi nombre es Henry Spencer”.

¿Ante tanta oferta en el mundo digital cómo lograr que te tomen en cuenta?

El contenido es muy importante, estamos en una época en la que todo el mundo tiene su podcast, levantas una piedra del piso, y alguien lo está haciendo. Es muy importante sobresalir generando un contenido diferente, alternativo, cálido y distinto. Mi contenido no está apegado a las tendencias, a la moda, sino siempre he hecho un contenido que me salga del corazón, que sea valioso hoy y de acá a treinta años. Hay gente que ve mis videos de hace años y me dice, qué loco, he visto tu video y siento que es actual.

Entonces la fórmula es tener tu sello personal.

Siempre diferenciándote, presentando algo fresco, nuevo, que no todos estén haciendo. Por ejemplo, yo no he querido hacer podcast, el clásico de estar frente a una mesa con dos micrófonos, porque estoy abriendo uno pero con un toque bien diferente. Esa es la idea, reinventar cosas, diferenciarte y sobre todo, dar mucho, mucho contenido.

Tan importante como el contenido son las herramientas que debes utilizar para que llegues a más usuarios.

El contenido de “La habitación..” que está en YouTube, aterriza en Facebook como video completo o aterriza en Facebook como video más corto y también en Instagram como en TikTok, Está muy de moda el video corto, de casi un minuto o menos, entonces es muy importante que uno como generador de contenido, sepas que hacer para un montón de redes paralelas que puede generar tráfico para tu contenido principal, entonces. Mi centro es YouTube, pero Facebook, Twitter, Instagram, todo está lleno de cosas de “La habitación..”.

¿Se puede vivir de un canal de YouTube?

Yo vivo de mi canal de YouTube y de todo lo que genera alrededor, sí, por supuesto.

A partir del canal se generan otros emprendimientos..

Los otros ingresos son todas las cosas que se te ocurran y que puedas lograr a partir de la popularidad del canal. Yo escogí el stand up, por ejemplo, que es una cosa que me fascina, también doy charlas, he trabajado en televisión y en radio. Tener el canal de YouTube es como una gran plataforma, es como un currículum, es tu centro y todo lo que generes a tu alrededor depende ya de cómo lo manejas.

¿Qué le aconsejarías a los que aún no se animan a ingresar al mundo digital?

Antes, hasta hace poquitos años antes de pandemia, se decía que el futuro es digital, ahora se dice el presente es digital. Antes los medios masivos eran la norma, ahora como que la norma es lo digital, y los medios masivos tienen que buscar como adherirse a ese mundo. Les diría que encuentren oportunidades para hacer digital, tanto para hacer contenido , como formar un emprendimiento.

¿Hay que tener los equipos más modernos para hacer tu contenido?

Puedes grabar con un celular o puedes comprarte la cámara más moderna, lo importante es el contenido. Para la gente que siempre está pensando que tiene que comprarse la súper cámara, los videos más vistos, que son los más populares en Internet, son los que se han grabado con un teléfono celular, y no con un celular de alta gama, lo que importa siempre será el contenido. Hay que entenderlo.

LUIS CARLOS BURNEO

Comunicador. “La Habitación de Henry Spencer” es el primer canal de YouTube del Perú y uno de los más populares y de mayor influencia. Burneo presenta “Mi nombre es Henry Spencer” este sábado 25 de febrero a las 10:30 p.m. en el Teatro Julieta.