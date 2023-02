La hija de Susy Díaz, Flor Polo, se refirió al momento incómodo que tuvo en su visita a ‘América Hoy’, donde presentó el cover de una popular canción de Shakira.

Cabe mencionar que, tras ver el video, los conductores del programa reaccionaron con burla hacia la voz de la hija de la exveddette, causándole molestia. “Eso es maldad porque ustedes querían hacerme quedar mal”, expresó en aquel momento.

Asimismo, la ex esposa de Néstor Villanueva aseguró, este viernes 10 de enero, que no volvería a presentarse en el programa conducido por Ethel Pozo. “¿Cómo una artista va a ir un programa donde la traten mal otra vez? Ni que fuera masoquista, por eso yo no pienso volver a pisar ese programa porque no me beneficia en nada en lo que estoy haciendo”, señaló para El Popular.

En otro momento, Polo confesó que, hasta el momento, ninguno del elenco se ha disculpado por los comentarios. “Ninguno y no lo espero tampoco, yo estoy tranquila y me hago respetar como artista y como mi papá antes, en paz descanse, jamás iría donde le falten el respeto. Yo por respeto a mi padre no vuelvo a pisar ese programa”, mencionó.

Susy Díaz y Florcita disfrutan de divertidas vacaciones en familia: “Ellos son los únicos que no me han sacado la vuelta”

Susy Díaz y Flor Polo, terminan el año solteras y sin compromiso, por ese motivo no lo pensaron dos veces y hoy se relajan juntas en familia en el Parque Acuático Paraíso del Sur.

La excongresista afirma además que los dos únicos hombres en su vida son sus nietos Adriano y Stefano. “Ellos son los únicos que no me han sacado la vuelta. Por eso me los traje al Parque Acuático Paraíso del Sur (...) ya no deseo ningún tramposo, lo que mal empieza, mal acaba, así que prefiero cuidar mi motor”, expresó.

