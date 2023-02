Florcita Polo pasó un incómodo momento con los conductores del programa “América Hoy”, luego de que se burlaran de la nueva canción que grabó.

La hija de Susy Díaz visitó el set para mostrar el cover que había preparado sobre el polémico tema de Shakira dedicado a Gerard Piqué. Tras observar el video, los presentadores reaccionaron con humor hacia las pocas habilidades musicales de Polo.

“Mírenlo por el lado bueno, si nos vamos al mundo de influencers, en TikTok se hace más viral lo que da risa”, señaló la modelo Brunella Horna.

Al respecto, la hija de la popular exveddette se mostró enojada y se dirigió a un presunto responsable. “En realidad, no me parece. Cuando yo hago algo que no me gusta, me siento incómoda y ya sabe la culpa de qué es. Así que atento a las consecuencias porque este año no trabajas conmigo”, mencionó.

En otro momento, la ex esposa de Néstor Villanueva confesó que hubo desorganización al momento de proponerle grabar el tema. “Entiendan que tú estás tranquila haciendo tus compras, porque el sábado es mi cumpleaños, y que te manden la letra a las tres de la tarde, no te pases. Eso es maldad porque ustedes querían hacerme quedar mal”, indicó.

Susy Díaz y Florcita disfrutan de divertidas vacaciones en familia: “Ellos son los únicos que no me han sacado la vuelta”

Susy Díaz y Flor Polo, terminan el año solteras y sin compromiso, por ese motivo no lo pensaron dos veces y hoy se relajan juntas en familia en el Parque Acuático Paraíso del Sur.

La excongresista afirma además que los dos únicos hombres en su vida son sus nietos Adriano y Stefano. “Ellos son los únicos que no me han sacado la vuelta. Por eso me los traje al Parque Acuático Paraíso del Sur (...) ya no deseo ningún tramposo, lo que mal empieza, mal acaba, así que prefiero cuidar mi motor”, expresó.

Por su parte, Flor Polo señala que está soltera y sin compromiso. Confiesa que galanes la buscan, pero prefiere su tranquilidad mental. Además, sostiene que el estar con sus hijos le ha cambiado la forma de ver la vida.

