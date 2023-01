En la última edición de su programa, Valeria Piazza cuestionó los lujosos viajes de Rosángela Espinoza. Por ese motivo, Susy Díaz salió al frente y defendió a la chica reality.

“Que viaje, que el dinero se recupera, el tiempo no. Que aproveche de viajar antes de tener un hijo, los hijos no te dejan”, expresó Susy a El Popular.

Cabe mencionar que Susy Díaz mencionó que es posible viajar a países caros con los ahorros. Por ejemplo, ella revela que le pagaron cinco mil dólares por dar una entrevista.

Susy Díaz confirmó que volverá a postular al Congreso este 2024: “ya es hora de volver a las canchas”

Susy Díaz se refirió a un reciente suceso que involucra su imagen con una santa muy conocida aquí en el Perú. Además, confirmó que postulará en el 2024 a una curul del Congreso de la República.

“Estoy en Paraíso del Sur disfrutando con mis amigos y familiares y me entero de que he salido en ese canal internacional History Channel, como me van a confundir con Sarita Colonia, tendré cara de Santa y tengo muchos devotos que me piden consejos de amor y mis dietas, pero no me comparen con ella”, señala la excongresista.

Por otro lado, Susy Díaz, confirmó sus aspiraciones de llegar a ocupar un sillón en el próximo Congreso de la República.

“Tengo varias propuestas de diferentes partidos políticos para volver al Congreso, mientras me relajo en el Parque Acuático Paraiso del Sur, estoy convencida de que ya es hora de volver a las canchas para sacar a todos los corruptos”, expresó Susy Díaz.

TE PUEDE INTERESAR