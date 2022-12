Susy Díaz y Flor Polo, terminan el año solteras y sin compromiso, por ese motivo no lo pensaron dos veces y hoy se relajan juntas en familia en el Parque Acuático Paraíso del Sur.

La excongresista afirma además que los dos únicos hombres en su vida son sus nietos Adriano y Stefano.

“Ellos son los únicos que no me han sacado la vuelta. Por eso me los traje al Parque Acuático Paraíso del Sur (...) ya no deseo ningún tramposo, lo que mal empieza, mal acaba, así que prefiero cuidar mi motor”, expresó

Por su parte, Flor Polo señala que está soltera y sin compromiso. Confiesa que galanes la buscan, pero prefiere su tranquilidad mental. Además, sostiene que el estar con sus hijos le ha cambiado la forma de ver la vida.

“Ya no deseo ningún tramposo. Mujer divorciada pero empoderada. Con mis hijos me divierto mejor. Si llega alguien, se verá en su momento. Por ahora mi deseo es divertirme con mis pequeños”

Cabe señalar que ambas artistas son imagen de Parque Acuático Paraíso del Sur. El primer Parque Acuático del Perú y el más importante de Lima, con modernas instalaciones de estilo Hawaiano y con los mega juegos acuáticos, seguridad y salvavidas altamente calificados.

