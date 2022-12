La conductora de “D’ Mañana”, Karla Tarazona, confesó que volvería a casarse una vez más si tuviera la oportunidad.

En una entrevista para “Magaly Tv La Firme”, la presentadora reveló haber aprendido de sus experiencias y de los consejos de su psicóloga a reconocer qué características en una persona le podría causar problemas en una relación.

“Cuando vas analizando a las personas. (...) Y vas descartando de tu vida a las personas”, expresó Tarazona.

Asimismo, la exesposa de Rafael Fernández aseguró que se le hacía más complicado “engancharse” sentimentalmente con alguien más.

“Pero no he dejado de creer en el amor. Si me preguntas si me casaría en algún momento, si se me da la oportunidad, también lo haría”, afirmó la conductora de televisión.

Además, la presentadora quiso responder a los usuarios de redes sociales que la critican por tener diferentes parejas.

“A mí no me da vergüenza. Yo no voy a vivir al lado de una persona que me maltrata psicológicamente, que me maltrata físicamente, solo por mis hijos. Es lo que me tocó vivir, es lo que quiero que mis hijos aprendan, que no dependan emocionalmente ni económicamente de nadie”, señaló.

Manager de Giuliana Rengifo insulta a Karla Tarazona

Giuliana Rengifo fue abordada por las cámaras de “D’Mañana” para consultarle respecto a las polémicas en las que se ha visto envuelta en las últimas semanas. Sin embargo, la cantante de cumbia no brindó declaraciones.

“¿Qué pasa con el programa por qué no quieres declarar?”, se le escucha decir al periodista, quien sigue a la cantante de cumbia en los exteriores de Panamericana Televisión. “Pregúntale a tu producción”, atinó a responder Liz Benítez, manager de la cantante, mientras caminaba al lado de Rengifo.

No obstante, no todo quedó ahí, pues Benítez sorprendió luego que soltara un insulto, aparentemente, dirigido a Karla Tarazona. “Cuando cambies de tarada ese día hablamos. Estoy ocupada, mi amor”, dijo Benítez sorprendiendo.

