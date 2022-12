Sheyla Rojas regresó a Perú para conducir un programa de corte musical llamado “El Salsatón de Radiomar y ATV”, junto a Tula Rodríguez y Paco Bazán. En conversaciones con Diario Correo, la exchica reality reveló que ya tiene la residencia en México y que ya puede trabajar.

“Me gustaría tener un programa divertido, de entretenimiento (...) se tendría que alinear todo para yo poder venir (...) no descarto la posibilidad de regresar”, expresó Sheyla Rojas.

Luego continuó con: “ya puedo trabajar, ya tengo mi residencia en México (...) allá es mi tranquilidad, mi paz y yo aquí tengo todo el tema de la fama (...) si se da la posibilidad de trabajar en México, que sí me han llamado, he tenido propuestas, pero no se han concretado”

Tula Rodríguez sobre visitar programa de Magaly Medina: “no me interesa ir”

Tula Rodríguez regresa a la conducción tras su paso por el mediodía y asegura que está preparada para asumir nuevos retos.

“Hoy mi presente es ATV, tengo planes con el canal para el año que viene y me encuentro súper contenta con este primer paso. Sin lugar a dudas tengo muchas ganas de probar muchas cosas. Este 2023 asumo además la actuación con una nueva propuesta en telenovelas. Mi familia está muy bien, reunida y no puedo tener mayor satisfacción”, expresó Tula.

¿Visitará el set de Magaly Medina?

Tula no pudo evitar ser consultada sobre Magaly Medina, quien es su mayor detractora. La conductora de TV expresó que no la interesa ir al programa de la popular Urraca.

“No voy porque no me han invitado y otra porque no me interesa ir (...) la verdad uno tiene que estar donde quiere estar, ya estoy adulta para que alguien me presione donde tengo, o estoy obligada a ir. Si algún día pasará, porque nada se descarta en esta vida, será cuando uno quiere ir”, expresó.